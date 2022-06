St. Koloman: Gemeinde sucht Bauideen

Was dort entstehen soll, ist aber noch unklar, sagt Bürgermeister Walkner. Nur so viel: „Wohnen ist auf jeden Fall dabei“, erklärt der Ortschef. Eine Projektgruppe im Bauausschuss habe sich bereits gebildet. Ideen für das Grundstück seien in den kommenden Wochen jedenfalls sehr willkommen, betont Walkner: „Wer einen Vorschlag hat, kann diesen im Gemeindeamt einbringen.“