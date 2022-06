Kennelbach: Seniorin (79) kollidiert mit Linienbus

Am Dienstag gegen 14.20 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau aus Höchst mit einem Pkw auf der Landesstraße L3 in Fahrtrichtung Bregenz. In einer Kurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und crashte seitlich in einen Linienbus, der von einem 53-jährigen Mann gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungsfahrzeug ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die im Linienbus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Auch sonst kamen keine weiteren Personen zu Schaden.