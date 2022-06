Radweg auf Innbrücke führt in Polizeicontainer

Ursprünglich am Brückenkopf gestanden

Aus dem Büro von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) heißt es dazu: „Der Container befand sich ursprünglich am Brückenkopf. Laut Mitteilung der Polizei wurde er im Zuge von Baumaßnahmen am Hochwasserschutz umgestellt. Wenn die Arbeiten beendet sind, wird eine Verlegung des Containers an den ursprünglichen Standort rasch veranlasst.“