Kebab-Wirt im Streit mit Messerstichen verletzt

Ob der Döner geschmeckt hat, weiß man nicht. Der Streit zwischen einem Kebab-Wirt (33) und einem 22-jährigen Syrer sowie dessen Bruder (28) endete im März auf alle Fälle zuerst in Handgreiflichkeiten. Als der Angreifer zum Lokal in Enns zurückkehrte, kam es zu einer Messerstecherei. Ein Syrer (23) aus der Steiermark kam dabei seinem Landsmann zur Hilfe, attackierte den Wirt mit einem Messer und verletzte ihn mit Stichen am Rücken und am Unterarm.