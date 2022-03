Syrer ging bei Kebabstand mit Messer auf Wirt los

Plötzlich kam noch ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger aus der Steiermark, welcher sich in der Wohnung des 22-Jährigen befunden hatte, hinzu und stach dabei mit einem Messer auf den 33-Jährigen ein. Dieser konnte den ersten Stich noch abwehren, beim zweiten Stich erlitt er eine Stichverletzung am linken Handgelenk. Die Hauptangreifer konnten durch weitere Personen und Unbeteiligte bis zum Eintreffen der Polizeistreifen am Boden fixiert und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 23-Jährige in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Der 33-Jährige, welcher nach dem Vorfall durch die Rettung erstversorgt wurde, begab sich nach der Einvernahme selbständig zur Behandlung der Stichverletzung in ein Krankenhaus.