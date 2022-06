Gameplay-Clip: 10 Minuten Action aus „Evil West“

„Evil West“ - das klingt erst einmal nach einem Western-Shooter. Und tatsächlich schlüpft der Spieler in „Evil West“ in die Haut eines Cowboys, der in einem Western-Dorf mit Revolver und Gewehr Jagd auf Ganoven macht. Doch „Evil West“ ist kein klassischer Western-Shooter: Der Spieler wird durch ein Portal in eine fremde Dimension gesaugt und muss dort gegen eine Vielzahl grausiger Monster kämpfen.