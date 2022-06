„In der Ukraine gibt es keinen sicheren Ort mehr“

Über eine Annäherung der Ukraine an die EU diskutierten am Montag die EU-Außenminister in Brüssel. Präsident Selenskyj hofft, dass die Mitgliedsländer am Freitag dem Kommissionsvorschlag zustimmen, der Ukraine einen EU-Beitrittskandidatenstatus zu verleihen. Österreich knüpft seine Zustimmung daran, dass die EU ähnliche Signale auch gegenüber den Westbalkan-Staaten aussendet. Außenminister Schallenberg: „Wir können uns keinen geostrategischen Tunnelblick leisten.“