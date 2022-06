Vermisstenfall in Wien: Wo ist Patrick F.?

Patrick ist 39 Jahre alt und wurde zuletzt am Mittwoch um 22.30 in der Grillgasse 29 in Wien-Simmering gesehen. Er hat braune Haare und ist 170 - 175 cm groß, trägt einen Vollbart und ist an den Armen und Füßen tätowiert. Zusätzlich trägt er sichtlich große Plugs an beiden Ohren.