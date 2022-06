Mattle wird auch bei der Wasserkraft Gas geben

Am Montag trifft sich der Tiwag-Aufsichtsrat zu einer zukunftsweisenden Sitzung. Nachdem bekanntlich das Mandat des amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Ex-Industriellenchef Reinhard Schretter ausläuft, muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Der Unternehmer aus Vils wird sich in der Folge komplett aus der Tiwag zurückziehen. Wie auch Staatssekretär Florian Tursky, der in seiner Funktion als Bürochef von LH Günther Platter in diese Funktion kam. Statt ihm kommt die Osttiroler Unternehmerin Michaela Hysek-Unterweger. Sie ist dort auch Wirtschaftsbund-Chefin.