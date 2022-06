Hohe Preise nicht einziger Grund für Stadtflucht

Es sind aber nicht nur horrende Preise und die generell hohen Lebenshaltungskosten, die Bürger aus der urbanen Gegend ins Grüne drängen. Die Stadtflucht mit dem Profiteur Flachgau in Sachen Bevölkerungswachstum hat noch andere Gründe. Es wird zu wenig gebaut, es fehlt an Angeboten. „Die schwache Neubauleistung in den Salzburger Städten, wo weiterhin die meisten Arbeitsplätze liegen, schlägt sich in einer deutlichen Zunahme in den Pendeldistanzen bei Einpendlern in die Salzburger Kernzone nieder“, hat unlängst das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO im Auftrag der Arbeiterkammer festgehalten.