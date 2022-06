Gleich 51 Salzburger Gemeinden schrumpfen

Irgendwann zwischen 2080 und 2090 wird Österreich die Zehn-Millionen-Einwohner-Marke knacken, sagen Hochrechnungen voraus. Salzburgs Beitrag punkto Bevölkerungswachstum ist jedoch mager, geht man nach den Daten der Statistik Austria. Während die Republik alleine in den nächsten 20 Jahren um rund 6,5 Prozent an Einwohnern zulegen wird, kommt das Bundesland Salzburg lediglich auf 3,5 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Am 1. Jänner 2022 lebten 562.206 Leute in Salzburg. 2042 werden es gerade einmal um 20.000 mehr sein.