Eine vielgestaltige Lange Nacht der Frauen

Was Frauen in Kunst und Kultur so alles einfällt, wenn sie in zusammengelosten Dreiergruppen Feminismus, Sexismus, Queerness und Mehrsprachigkeit sichtbar machen, war in vielfacher Hinsicht bewegend. Soundcollagen mit stereotypen Zitaten, multimediale Raumgestaltungen mit Film und Lesungen, eine fiktive Spielplanpräsentation mit Stücken von Frauen, die von regionalen Regisseurinnen inszeniert werden oder ein live zu Tanz und eindrücklicher Musik von Ingrid Schmoliner gemaltes Bild, bescherten kurzweilige, abwechslungsreiche Abendstunden.