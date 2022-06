„Darum werden uns viele in Europa noch beneiden“

„Das ist es uns in dieser Ausnahmesituation wert“

Nehammer und Kogler wehrten sich in der „ZiB 2“ unisono gegen Kritik, dass einige Maßnahmen nicht sozial treffsicher seien. Bei der Abschaffung der kalten Progression bleibe der Politik ja ein Drittel, um solidarisch zu verteilen, sagte Nehammer. Kogler erinnerte beim erhöhten Klimabonus für alle daran, dass Personen in der höchsten Steuertarifstufe (55 Prozent) den Teuerungsbonus versteuern müssten. Die Kosten des Pakets von 28 Milliarden Euro nimmt die Regierungsspitze gelassen: „Das ist es uns in dieser Ausnahmesituation wert“, betonte Kogler. Der Grünen-Chef bekräftigte seinen Wunsch nach einer Erbschaftsteuer für Millionäre, räumte aber ein, dass das in dieser Koalition nicht umzusetzen sei.