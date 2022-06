SPÖ zerreißt türkis-grünes Hilfspaket in der Luft

Das am Dienstag von der Regierung präsentierte Entlastungspaket hat besonders in Sachen seiner Finanzierung noch einige Fragen offen gelassen. Daher dauerte es nicht lange, bis von den Oppositionsparteien heftige Kritik an dem türkis-grünen Stufenplan kam. Aus SPÖ-Kreisen hieß es, dieses Paket werde „zu 85 Prozent über Steuern, also von arbeitenden Menschen, bezahlt werden“. FPÖ-Chef Herbert Kickl monierte, ihm wäre ein „Tritt zurück“-Paket lieber als ein „Geld zurück“-Paket gewesen.