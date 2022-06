„Kapitän verlässt als Erster sinkendes ÖVP-Schiff“

Wie ein Sommergewitter hörte sich der tosende Applaus der versammelten Tiroler Volkspartei an, als Landeshauptmann Günther Platter am Montag nach seiner Pressekonferenz in der Villa Blanka den Saal betrat. Die ÖVP hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder bewiesen, wie eng sie - zumindest nach außen - in stürmischen Zeiten zueinanderhält: Je heftiger das Unwetter, desto lauter wird geklatscht. Die Opposition sieht das freilich ganz anders.