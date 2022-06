Wifo-Chef: „Das Paket ist teuer, kann aber wirken“

Bringen diese Vorhaben wirklich etwas, also bleibt den Leuten dadurch tatsächlich mehr im Börsel?

Ja, schon. Die Auswirkungen der Teuerung auf die Kaufkraft werden spürbar abgemildert, weil mehr Geld ins Börsel kommt. Eine Familie mit zwei Kindern und geringem Erwerbseinkommen kann etwa 3000 Euro zusätzlich erwarten. Dazu kommen die Auswirkungen der bisherigen Teuerungspakete und der Steuerreform, die jetzt zu greifen beginnt. Aber die Inflationsraten an sich werden durch das Paket nicht sinken, es geht also weiter viel Geld aus dem Börsel raus. Es kann sogar sein, dass das Paket preistreibend wirkt, weil die Nachfrage, etwa in der Gastronomie oder im Freizeitsektor, steigt.