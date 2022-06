Ikone nach 14 Jahren weg: „Angebot inakzeptabel“

War absoluter Leistungsträger

„Auch wenn es mir nicht leicht gefallen ist, ich konnte das Angebot auf keinen Fall annehmen!“ Die Verantwortlichen um Obmann Michael Dittrich wollten umgekehrt aber nicht nachbessern. „Das soll auf keinen Fall abwertend klingen, wir wissen was Davor geleistet hat. Aber wir können es uns nicht leisten, einen bald 39-Jährigen so zu entgelten wie bisher“, so Dittrich. Dass Lamesic trotz seines Alters und seiner langwierigen Covid-Erkrankung in der letzten Saison dennoch zu den absoluten Leistungsträgern gezählt hatte und die letzte Identifikationsfigur war, wurde dabei offenbar nicht berücksichtigt. Wo’s den Center nun hintreibt ist noch offen. Fix ist nur: „Ich werde weiterspielen!“