Sommer-Schnee-Poker der internationalen Ski-Asse

Der Kalender der kommenden Skiweltcup-Saison wurde erst vor wenigen Wochen beim FIS-Kongress offiziell abgesegnet. Überraschungen hielten sich in Grenzen. Zwei Punkte sind für die Trainingsplanung der Teams im Sommer aber trotzdem relevant: Die Slalom-Herren starten wie schon im Vorjahr erst Anfang Dezember in Val d‘Isere - und damit relativ spät - in die Saison. Im Gegenzug müssen die AbfahrerInnen heuer schon Ende Oktober für die Rennen in Zermatt bereit sein. Was ist also zu beachten?