Schüler demonstrieren gegen den Bau eines Radwegs

„Die Schule hat zugestimmt“

Generell sorgen die Proteste in der Stadtführung aber eher für Verwunderung. „Der Radweg wurde bereits 2019 einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Schon zuvor stimmte die Schule zu“, erklärt Vizebürgermeister Rainer Praschak. Er war beim Marsch dabei und registrierte viel Unwissenheit unter den Teilnehmern. „Es tut mir leid, dass es im Vorfeld offenbar zu wenig Gespräche mit Schülern, Lehrern und Eltern gegeben hat“, so Praschak. Denn so würde man wissen, dass lediglich fünf Prozent des ganzen Areals zum Radweg werden und es keine sinnvollen Alternativen geben würde. „Es laufen Gespräche, damit so wenig Spielflächen wie möglich betroffen sind“, so Praschak. Der Radweg sei ein wichtiger Lückenschluss. Der Baustart ist für heuer geplant.