Schüler demonstrierten für „ihren“ Sportplatz

Radfahren ist auf jeden Fall ein Verkehrsweg der Zukunft, auch in der Bachgasse fahren viele Schüler und Lehrer mit dem Fahrrad. Wir haben auch einen großen Fahrradkeller für die artgerechte Unterbringung der Drahtesel. Aber der Radweg muss nicht auf Kosten des Sportplatzes des BG Bachgasse gebaut werden.

Die betroffenen Schüler, Lehrer und Eltern in einem Brief an den Bürgermeister