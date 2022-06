ÖBB-Automat nahm Geld nicht: Strafe für Pensionist

Sascha H. wollte wie gewohnt beim Ticketautomaten am Bahnhof Breitenbrunn am Neusiedler See für eine Fahrt nach Wien ein Ticket lösen. „Jedoch hat dieser keinen meiner vier 20-Euro-Scheine genommen“, so der Leser. Mit Karte zahlen sei keine Option gewesen, da er über eine solche nicht verfüge.