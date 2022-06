Eltern wollen nicht vor ein Schöffengericht

Laut einem Sprecher des Landesgerichts Linz wandert der Fall somit zum Oberlandesgericht. Das Baby hat im Mai 2020 schwere Verletzungen durch „massive Gewalteinwirkung“ - so der medizinische Sachverständige - erlitten: Bruch des rechten Oberschenkels, Brüche der Wachstumsfugen an beiden Oberarmen, Serienrippenbrüche sowie wohl einen Schädelbruch. Wie berichtet, veranlasste dies den Einzelrichter am Landesgericht Linz am Dienstag ein Unzuständigkeitsurteil zu fällen, er verwies an ein Schöffengericht, das sich mit dem Vorwurf einer absichtlich schweren Körperverletzung auseinandersetzen soll. Gegen dieses Urteil haben die Eltern nun Berufung eingelegt, die Staatsanwaltschaft hatte bis Freitagmittag noch keine Erklärung abgegeben.