Eltern droht nun Prozess vor einem Schöffengericht

Massive Gewalteinwirkung

„Der Oberschenkel ist der massivste Knochen im Körper. Auch bei Säuglingen sind Brüche sehr selten“, sagt jedoch der medizinische Sachverständige am Dienstag in Linz vor dem Einzelrichter. Durch einen ungeschickten Umgang mit dem Baby könnten solche Verletzungen nicht entstehen. „Dazu braucht es massivste Gewalteinwirkung“, so der Mediziner, der auch bei den Rippenbrüchen zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kam. „Solche Verletzungen sind nur im Rahmen von körperlicher Misshandlung möglich.“