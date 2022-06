Starkregen fordert Vorarlberger Feuerwehren

In Hörbranz stand die Bahnunterführung unter Wasser, in Hittisau wurde der Technikraum der Kläranlage geflutet und in Höbranz drang das Wasser in die Turnhalle einer Schule ein. Auch kleinere Bäche traten über die Ufer, zahlreiche Bewohner mussten frühmorgens erstmal ihre Keller auspumpen.