Vermeintlicher Geldwäscher ging Polizei ins Netz

810 Gramm Cannabis in Villach sichergestellt

Auch ein 37-jähriger Villacher ging der Polizei ins Netz. Und das mit insgesamt 810 Gramm Cannabis. Nach einem Familienstreit wurde am 30. April nach dem Mann gefahndet. Am Villacher Hauptbahnhof konnte der Mann in einem Zugabteil mit einer Sporttasche angetroffen werden. Weil er behauptete, dass es sich um CBD und nicht um Cannabis handelte (CBD ist legal, der Wirkstoff THC nicht) wurde das „Gras“ untersucht. „Die Untersuchungen ergaben, dass es sich doch um Cannabis handelt“, heißt es seitens der Polizei. Das sichergestellte Cannabiskraut hat einen Straßenverkaufswert von mehr als 10.000 Euro. Der Mann wird angezeigt