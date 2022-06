Das ist Kärntens schönster Maibaum 2022

1991 wurde der erste Maibaum des Jahres gekürt. Die „Wall of Fame“ wächst auch heuer um ein Exemplar, das die meisten „Krone“-Leser überzeugte. Im Rennen standen der Maibaum in Himmelberg, Pisweg, Schiefling am See, Neubruch in Völkermarkt, Kötschach, Gödersdorf, Ingolsthal, Suetschach, Mallnitz und Ebenwald/Rubland.