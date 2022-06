Parteitag: VP-Obmann Gruber stellt sich Wiederwahl

Ältere Leser wissen: Die Landes-ÖVP hatte in den 70er-Jahren einen Obmann namens Herbert Bacher. Er saß in Regierung und Landtag und trat stets als „Bacher, der Macher“ an - was der ÖVP bis zu 30 Prozent brachte. Martin Gruber stellt sich Samstag dem Parteitag mit ähnlichem Motto: „Kärnten braucht echte Macher.“ Bundeskanzler Karl Nehammer wird auch in Ossiach erwartet. Grubers Vize werden Alfred Altersberger, Karoline Turnschek, Sebastian Schuschnig und Markus Malle.