Tennis-Damen stehen auf die Kärntner Seen

Spielerinnen bleiben lange in Kärnten

„Den Spielerinnen taugt’s extrem. Viele bleiben einen Monat hier, schätzen die Gegebenheiten“, sagt Organisator Gernot Dreier. Derzeit laufen Verhandlungen, um für 2023 Turniere an den Millstätter, Klopeiner oder Brennsee zu bringen. „Es wird definitiv Events an vier Kärntner Seen geben“, so Dreier.