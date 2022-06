Im Team Hürden meistern und die Stadt bezwingen

Frauen-Power: Nicht nur Männer sind mit dabei

Am Start werden neben Männern auch viele Frauen sein. Das Geschlechterverhältnis ist sogar fast ausgewogen. „Im Vergleich dazu lag der Frauenanteil zu Beginn der Eventserie unter 20 Prozent. Die Entwicklung in Richtung Gender Balance ist sehr zu begrüßen“, freuen sich die Erfinder der „beat the city-Serie“. Athletin Lara etwa will beim Bewerb ihr Durchhaltevermögen und ihre Energie unter Beweis stellen. Sie wird mit Mama Heidi an den Start gehen.