„Drogenbubi“ wurde eiskalt abgezockt

Das kriminelle Pärchen flüchtet, kann jedoch aufgrund der Aufnahmen aus einer Überwachungskamera ausgeforscht werden. So gibt die Russin im Prozess zu, niemals daran gedacht zu haben, dem Opfer auch nur einen Cent zu geben. „Wir wollten ihn einfach abzocken.“ Auch der Syrer steht zu seinen beiden Faustschlägen ins Gesicht des Opfers, behauptet allerdings, aus der Not heraus gehandelt zu haben: „Er griff mit der rechten Hand in meine Jackentasche. Da dachte ich, er will mir was antun.“ Was wiederum das Opfer bestreitet. „Wie hätte das denn gehen sollen? Ich hatte damals ja einen eingegipsten Arm!“ Das Ende vom Lied: Zwei nicht rechtskräftige Schuldsprüche wegen Betruges, Nötigung und Körperverletzung sowie Geldstrafen von 960 bzw. 160 Euro.