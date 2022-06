„König“ reiste im Zug zur römischen Spielstätte

Duo vor Talentprobe in Holland

Das starke Nachwuchs-Duo Magdalena Rabitsch und Anja Trailovic startet morgen in die U 22-EM in Bilthoven (Hol). Die beiden kennen sich seit der Kindheit, nächstes Jahr maturieren sie am Sport-BORG in Klagenfurt. Mit dem Sieg bei ihrem MEVZA-Debüt in Innsbruck haben die Freundinnen zuletzt viel Selbstvertrauen getankt.