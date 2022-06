Vor dem Stausommer herrscht Ratlosigkeit

Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger fordert weiter eine Blockabfertigung vor der Grenze am Walserberg. Kuchls Ortschef Thomas Freylinger würden schon Maßnahmen vor Ort helfen: „Man muss überlegen, ob der Halbanschluss Kuchl komplett gesperrt wird.“ Die Durchfahrtsperren haben in Grödig nur teilweise funktioniert (siehe Interview). Bürgermeister Herbert Schober schlägt vor, den Pannenstreifen auf der A10 zu öffnen, um so mehr Kapazität zu ermöglichen.