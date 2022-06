Ein Stauwochenende mit viel Kritik

Und das stört vor allem die Freiheitlichen. „Ob überregionale Verkehrsleitzentrale, Abfahrtssperren oder Blockabfertigung am Walserberg. Nichts funktioniert“, sagtLandesparteisekretär Andreas Schöppl. Ähnlich sieht es die Landes-SPÖ. „Abfahrtssperren alleine reichen offensichtlich nicht aus, um den Umgehungsverkehr durch die Gemeinden samt Stauchaos in den Griff zu bekommen“, so Verkehrssprecherin Sabine Klausner.