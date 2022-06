Nächste finanzielle Herausforderungen warten schon

So schlimm wie zunächst befürchtet fiel der Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 gar nicht aus: „Wir sind von einem Fehlbetrag in Höhe von 250 Millionen Euro ausgegangen, am Ende waren es nur 38 Millionen “, berichtete Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag.