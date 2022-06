Wie geht’s 100 Tage nach dem „Wahl-Wunder“?

Hundert Tage, 100 Sorgen? Nein, aber hundert Aufgaben. Melanie Zerlauth aus Pfunds schrieb am 27. Februar Politgeschichte, weil bei der Bürgermeisterwahl 63 Prozent der Wähler ihr Kreuz in das Kästchen jener Frau schrieben, die bis dato politisch ein unbeschriebenes Blatt war. Sie wurde die erste Dorfprima in der Geschichte des Bezirkes Landeck. „Ich hatte niemals damit gerechnet“, erinnert sie sich, „ich habe das an diesem Tag gar nicht realisiert und musste mich erst sortieren. Ehrlich gesagt, mir tat mein Kontrahent leid, weil er so tief enttäuscht war.“ So ist sie, die gelernte Kindergartenassistentin mit der sozialen Aorta. Und wie geht es ihr 100 Tage nach diesem positiven Schock?