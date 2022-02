Der Bezirk Landeck hat sein „Wahlwunder“

Schonkost in Landeck, viel Spannung in Zams

Einzigartig in Tirol ist wohl die Tatsache, dass die Dorfchefs der drei größten Kommunen – also Landeck, Zams und Fließ – frühzeitig zurücktraten und vom Gemeinderat ihren designierten Nachfolger wählen ließen. Das heißt, dass die Bürger diese Rochaden erst goutieren müssen. In Fließ ist Alexander Jäger, der in die Fußstapfen des SPÖ-Urgesteins Hans-Peter Bock trat, mangels Gegenkandidaten bereits durch. Für ihn heißt das Ziel, die „Absolute“ im Dorfparlament zu halten. Selbiges gilt für Landecks ÖVP-Stadtchef Herbert Mayer. Während beispielsweise in Imst neun Listen und sieben BM-Kandidaten um die Stimmen buhlen, gibt‘s in Landeck lediglich ein Duell: Mathias Niederbacher heißt der SPÖ-nahe Herausforderer.