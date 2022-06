Markus Juurikala bleibt im Bregenzerwald an Bord

Neuigkeiten zum Kader gibt es dann in den nächsten Wochen. Bereits bekannt sind aber einige Abgänge. So wird Julian Auer in der kommenden Saison als Gegner der Wälder, beim EHC Lustenau auflaufen, Torhüter Karlo Skec wechselt in die dritte Liga zum SC Hohenems. Eine große Lücke hinterlässt Verteidiger Gregor Pilgram, der aus beruflichen Gründen einen Schritt zurückmacht und beim SC Rheintal andockt. Eine neue Herausforderung gibt es auch für Sam Antonitsch, der nach drei Saisonen in Vorarlberg seine Karriere bei den Graz 99ers fortsetzt. Nach seinem WM-Abenteuer in Finnland, bei dem er mit der österreichischen Nationalmannschaft den Klassenerhalt schaffte, wechselt Simeon Schwinger in die Schweiz. Der Stürmer aus der ECB/DEC Talenteschmiede streift ab Herbst das Jersey des EHC Olten über. Der EC Bregenzerwald bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz in grün-weiß-schwarz und wünscht ihnen alles erdenklich Gute für ihre sportliche und private Zukunft.