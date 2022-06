Hards Handballer stießen sich selbst vom Thron

In der vorigen Saison durfte sich der ALPLA HC Hard noch über den Meistertitel freuen. In dieser Spielzeit kassierte der Liga-Krösus allerdings eine herbe Finalniederlage gegen Krems. „Krone Vorarlberg“-Handballexperte Harald Armellini legt in seiner Kolumne „Der 8. Mann“ schonungslos offen, woran es bei den Hardern mangelte - nicht erst in dieser Saison...