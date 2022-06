Was hat Loch in der Kirche mit Pfingsten zu tun?

Die Taube beim Pfingstloch

Das wichtigste Symbol, das den Heiligen Geist anschaulich macht, aber ist die Taube. In der Kirche St. Johann am Wimberg hat es einen besonderen Platz, es deckt nämlich im Gewölbe eine Luke ab, die ins Dach führt. „Das ist ein sogenanntes Heilig-Geist-Loch,“ sagt Johannes Wohlmacher, Förster des Stifts in Schlägl, der hier als Pfarrprovisor tätig ist. Die Öffnung wird fallweise auch „Pfingstloch“ genannt, und sie hat einen praktischen Sinn. Wohlmacher: „Der Luftaustausch wird dadurch angekurbelt, was wichtig ist, damit es in der Kirche nicht muffig wird.“ Früher schwebte mancherorts durch die Luke eine Holztaube auf brave Kirchgeher herab. „Diese Heilig-Geist-Löcher im Gewölbe haben natürlich ein reges Brauchtum angeregt“, schmunzelt Wohlmacher.