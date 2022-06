Panische Szenen bei Brand in Wiener Wohnhaus

Großeinsatz für die Wiener Feuerwehr in Liesing: In einem neunstöckigen Wohnhaus brach am frühen Morgen ein Zimmerbrand aus, kurz darauf stand die komplette Wohnung in Flammen. Bewohner riefen aus ihren Fenstern um Hilfe. Einige gerieten in Panik und wollten gar in die Tiefe springen. 32 Menschen wurden schließlich gerettet, zehn von ihnen mussten ins Spital gebracht werden.