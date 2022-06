Burgenland übergab Feuerwehrautos an Ukrainer

Am 100. Tag des Angriffskrieges Russlands lief der nächste Besuch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in Begleitung von Landesrat Heinrich Dorner in der Westukraine an. Mit festem Handschlag bekräftigten er und Gouverneur Victor Mykyta die neue Kooperation zwischen der Region Transkarpatien und dem Burgenland. Ein Expertenforum Mitte Juni soll der Auftakt für eine enge Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen sein.