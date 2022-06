„Wir Sportler haben überhaupt nichts zu sagen!“

Der Weltcupkalender der Skicrosser für die Saison 2022/23 hat es in sich: Gleich 22 Rennen an zwölf Austragungsorten in neun Nationen sind vom Internationalen Skiverband (FIS) und Renndirektor Klaus Waldner geplant. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Winter sicherte sich der Schweizer Ryan Regez nach nur zwölf Entscheidungen die Kristallkugel. Die gravierendste Veränderung: Der Saisonstart soll bereits Anfang November am Gletscher von Les Deux Alpes (Fra) erfolgen und damit gut einen Monat früher als bisher.