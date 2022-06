Handytausch: mehr Fragen als Antworten

Möglicherweise werden SPÖ, FPÖ und Neos ihre Skepsis aber noch ablegen. Die bisher eingesetzten Mittel führten jedenfalls nur zu einem bescheidenen Erkenntnisgewinn: So wollten etwa Neos, SPÖ und FPÖ per parlamentarischer Anfragen die Hintergründe des umstrittenen „Handytausches“ in Erfahrung bringen - jene der Roten und Blauen war direkt an den Landeshauptmann gerichtet, jene der Pinken an Landesrat Daniel Zadra (Grüne), der für die IT-Abteilung des Landes zuständig ist. Die Antworten Wallners fielen teils schwammig, teils grotesk aus. Abermals bemühte er die Leier vom „Routinetausch“, der Akku seines Diensthandys sei zusehends schwächer geworden. Und da die Speicherkapazität des neuen Mobiltelefons wesentlich geringer gewesen sei als jene des bisher verwendeten - in diesem Zusammenhang verwies er auf die globalen Lieferengpässe - habe er das alte Gerät mitsamt den vielen privaten Fotos eben in seinem „Verfügungsbereich“ belassen. Es hätte seinerseits auch keinen Auftrag zur Datenlöschung gegeben, er habe sich bei der IT-Abteilung lediglich über deren Umgang mit zurückgegebenen Geräten erkundigt. Und dass der Handytausch ausgerechnet am 5. Mai - also jenem Tag, an dem bekannt geworden ist, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Wallner einleitet - über die Bühne ging, sei selbstverständlich Zufall.