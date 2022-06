Saint Kotar: Horror-Adventure in und aus Kroatien

Zwei gottesfürchtige Männer machen sich in einer vom Okkultismus heimgesuchten Stadt auf die Suche nach einer verschwundenen Angehörigen - soweit die Ausgangssituation in „Saint Kotar“, einem „psychologischen Horror-Detektivspiel“ in und aus Kroatien, das nach der Veröffentlichung für den PC nun auch auf Konsolen kommt.