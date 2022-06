Welche Ortschefs treten am meisten in die Pedale?

Gerade in der warmen Jahreszeit ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel für kürzere Strecken. Und der Ortschef sollte seinen Mitbürgern durchaus ein Vorbild sein. Es liegt daher durchaus nahe, die Prominenz in der Lokalpolitik anzuhalten, öfter in die Pedale zu treten. Land und Radland NÖ haben sich jetzt eine spezielle Motivation für die Damen und Herren an den jeweiligen Gemeindespitzen einfallen lassen – die Bürgermeister-Challenge.