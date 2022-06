Die illegalen Pumpen in Neusiedl wurden entfernt

Blitzschnell reagiert hat die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See nach dem „Krone“-Bericht über die vier mutmaßlich illegal angebrachten Pumpen im Parndorfer Bach, mit denen Anrainer ihren Rasen jahrelang bewässert hatten. Nur fünf Tage hat es gedauert, bis die Pumpen abgebaut waren. „Der Sachverhalt gelangte erst durch die „Krone“ der Behörde zur Kenntnis“, sagt Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Ulrike Zschech. „Es hat umgehend eine wasserrechtliche Überprüfung vor Ort stattgefunden, und wir haben sofort die notwendigen behördlichen Schritte in die Wege geleitet.“