Renault-Chef wettert gegen Crash- und Abgas-Normen

1000 Euro für drei Gramm

Der Preisaufschlag sei völlig unverhältnismäßig für das, was unterm Strich an Positivem herauskomme. Würde die aktuelle Norm Euro 6d (full) weiter bis 2030 gelten, dürfte die durchschnittliche Emission pro Fahrzeug in der Renault-Flotte angesichts der schon längst eingeleiteten Elektrifizierung um 63 Prozent sinken, rechnet de Meo vor. Würde aber Euro 7 in der derzeit bekannt gewordenen Weise gefordert, sänken die Emissionen im Schnitt nur unwesentlich mehr - nämlich um 66,7 Prozent. „Wir müssten also für drei bis vier Gramm weniger CO2 ein Fahrzeug um 1000 Euro teurer machen“, so de Meo. Letzten Endes würden dadurch kleinere, erschwingliche Fahrzeuge nach und nach vom Markt verschwinden, befürchtet der Renault-Vorstandsvorsitzende.