Renault Zoe & Dacia Spring: Debakel beim Crashtest

Renault Zoe: Null Sterne

Die Werte des Zoe entsprechen in punkto Erwachsenen- und Kindersicherheit, Schutz von Fußgängern und Radfahrern in etwa denen des Dacia Spring. Im Detail gibt es allerdings Unterschiede - so läuft man als Fahrer des Zoe speziell beim seitlichen Aufprall gegen einen Baum oder Laternenmasten Gefahr, lebensgefährliche Kopfverletzungen zu erleiden, während die Ergebnisse des Frontalcrashs etwas besser ausfallen. Gemeinsam ist beiden die große Wahrscheinlichkeit von schwersten Verletzungen der Halswirbelsäule, wenn ein anderes Auto von hinten auffährt. Und: Der Zoe ist noch kleiner als der Spring, es besteht also auch hier das Risiko, dass die Person hinter dem Steuer mit dem Kopf an die Tür auf der gegenüberliegenden Seite prallt, wenn der ZOE seitlich getroffen wird.