Mordverdächtiger räumte sein Bankkonto leer

Jetzt sitzt der Ungar in einer niederländischen Zelle und wartet auf die Übergabe an die heimischen Behörden. Diese wurde bereits von der Staatsanwaltschaft Salzburg beantragt. Falls P. einer Überstellung nicht freiwillig zustimmt, muss ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden: Ein niederländisches Gericht muss die Auslieferung genehmigen. Es könnte also einige Wochen dauern, bis P. in österreichische U-Haft kommt.