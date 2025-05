Nancy Sinatra: Vater Frank mochte Trump gar nicht

Der „New York, New York“-Sänger bot seinem Manager daraufhin an, Trump selbst anzurufen. Doch Weisman bestand darauf, die Antwort dem Immobilien-Mogul persönlich zu überbringen: „Ich bin in Trumps Office gegangen und habe ihm mitgeteilt ‘Sinatra sagt, du sollst dich selbst fi****“ Worauf der spätere „Art of the Deal“-Autor ohne Sinatra auskommen musste, der dann stattdessen in Las Vegas auftrat.